Суд оставил под стражей экс-мэра Нижнего Новгорода по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Нижегородский областной суд на заседании в пятницу продлил срок содержания под стражей экс-мэру Нижнего Новгорода, бывшему вице-спикеру областного законодательного собрания Олегу Сорокину до 1 ноября, сообщили РИА Новости в суде.

"О продлении срока ходатайствовало следствие в связи с тем, что расследование дела не закончено, для этого требуется, предположительно, 15 месяцев, которые еще не завершились. Обвиняемый и его защитники возражали против продления срока содержания под стражей и просили избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов рублей. Суд отклонил ходатайство", — сказал собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что в обоснование ходатайства следствие предоставило материалы дела, составляющие 73 тома, а также вещественные доказательства — системные блоки персональных компьютеров, цифровые носители информации, содержащие сведения о телефонных соединениях, видеозаписи допросов свидетелей.

Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года по обвинению в получении взятки. Как полагают следователи, будучи главой Нижнего Новгорода, он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В феврале Нижегородский районный суд продлил ему срок содержания под стражей на три месяца — до 17 мая, 16 мая продлил арест до 2 августа. Адвокаты Сорокина 28 мая подали апелляционные жалобы на постановление суда о продлении срока содержания под стражей. Суд 13 мая не удовлетворил эти жалобы.