В Челябинске уволился обвиняемый во взятке руководитель аппарата гордумы

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Руководитель аппарата челябинской городской думы Юрий Чанов, обвиняемый следствием во взятке, уволился по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе городской думы.
Как сообщал Тракторозаводский райсуд Челябинска, 17 мая суд вынес постановление о заключении под стражу Чанова до 15 июля, позже облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, изменил меру пресечения на домашний арест.
"Чанов написал заявление об увольнении. С 24 июля руководителем аппарата городской думы Челябинска является Виктория Мирошниченко", — сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, ранее Мирошниченко возглавляла реферантуру председателя гордумы.