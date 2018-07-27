В драке на Курском вокзале погиб пассажир поезда

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пассажир транзитного поезда "Санкт-Петербург-Нижний Новгород" погиб ночью при драке на Курском вокзале Москвы, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

"Сегодня ночью в 02.15 сотрудниками транспортной полиции на Курском вокзале Москвы при патрулировании платформ поездов дальнего следования был замечен конфликт между молодыми людьми. Увидев приближающихся полицейских, участники потасовки разбежались. На месте происшествия стражи порядка обнаружили двоих граждан с телесными повреждениями. Была незамедлительно вызвана бригада медиков, однако до ее прибытия один из мужчин скончался", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый в организации драки был задержан правоохранительными органами в течение 15 минут, позднее "по горячим следам" задержан ещё один участник инцидента. По предварительной информации, драка произошла на бытовой почве, некоторые ее участники были пьяны.

По словам и.о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Натальи Федоровой, по факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", — рассказала Федорова.

Она добавила, что следователи работают с организатором конфликта и пытаются установить личности всех причастных к происшествию.