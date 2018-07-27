В Нижегородской области экс-главу отдела полиции обвинили во взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Расследование уголовного дело по обвинению бывшего начальника отдела полиции по Воскресенскому району во взяточничестве завершено в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, с августа по октябрь 2017 года обвиняемый, занимая пост начальника отдела МВД России по Воскресенскому району, получил в ходе исполнения своих служебных обязанностей сведения об осуществлении гражданином коммерческой деятельности в сфере оказания строительных услуг и услуг по перевозке грузов на территории этого района Нижегородской области.

"После этого 46-летний полицейский решил использовать свои должностные полномочия для получения от потерпевшего взятки в сумме 130 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении тем коммерческой деятельности. 10 октября 2017 года после получения от посредника взятки в 130 тысяч рублей обвиняемый был задержан на месте преступления", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Вину мужчина признал частично, по решению суда содержится под домашним арестом. Обвиняемый уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Прокурор Нижегородской области собранные органами предварительного следствия доказательства признал достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

Экс-полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы.