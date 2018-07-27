СК возбудил дело в отношении зампреда правительства Магаданской области

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015-2016 годы Озимок нашел коммерческую организацию, которой, используя свои должностные полномочия, помог заключить государственный контракт с Магаданским областным государственным казенным учреждением "Управление транспорта и автомобильных дорог" на оказание услуг по содержанию автодороги межмуниципального значения. Стоимость работ по данному контракту превысила 59 миллионов рублей.

Подозреваемый достоверно знал, что предприятие не сможет выполнить условия контракта из-за отсутствия техники и специалистов, "явно выходя за пределы своих полномочий, под угрозой создания негативных последствий для коммерческой деятельности для ОАО "Тенькинская дорожная компания" в подконтрольной ему сфере" уговорил директора организации заключить договор субподряда указанному контракту на сумму 47 миллионов рублей, отмечает СК. "Таким образом, подозреваемый обеспечил получение прибыли для подконтрольного ему коммерческого предприятия в сумме 12 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по месту жительства и работы подозреваемого, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательств. Также следователи занимаются поиском лиц, которые могли принимать участие в "преступной схеме", и проверяют причастность Озимка к совершению других должностных преступлений, добавили в Следственном комитете.