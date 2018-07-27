У Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятницу днем у курильского острова Итуруп, сообщили РИА Новости в региональном информационно-обрабатывающем центре Сахалинского филиала геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в пятницу в 15.54 местного времени (07.54 мск) у Курил. Подземные толчки силой до двух баллов ощутили жители Курильска – райцентра на Итурупе", — пояснила дежурная сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

По информации собеседницы агентства, эпицентр землетрясения располагался в Охотском море в 12 километрах северо-восточнее Курильска. Очаг подземных толчков находился на глубине 140 километров.