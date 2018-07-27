В Курганской области завели дело на подполковника МЧС за присвоение премий

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июл – РИА Новости. Уголовное дело завели на начальника пожарной лаборатории, подполковника МЧС в Курганской области за превышение полномочий: он премировал подчиненных, а позже требовал вернуть премии и присваивал их себе, сообщает управление ФСБ по региону.

По данным ФСБ, в течение двух лет начальник одной из пожарных лабораторий Курганской области, подполковник внутренней службы МЧС подписывал приказы о поощрении и материальной помощи своим сотрудникам, позже деньги он заставлял возвращать. Сумма премий составляла от 3 до 100 тысяч рублей. ФСБ уточняет, что сотрудники переводили деньги на банковскую карту начальника или передавали наличными в кабинете. Всего обвиняемым было собрано около 270 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, отмечают силовики.

Кроме того, по данным ФСБ, установлены факты присвоения им денег учреждения путем составления фиктивной финансово-хозяйственной документации по затратам на ремонт техники, закупку канцелярских товаров и ГСМ.

Также за деньги силовик лоббировал интересы некоторых коммерческих фирм в сфере пожарных сигнализаций, полагает ФСБ. Так, совместно с предпринимателями он инициировал отказы в подключении к пультам пожарной охраны автоматизированных пожарных сигнализаций, установленных конкурентами, и рекомендовал юрлицам при проверке сигнализаций обращаться в конкретные компании, сообщает ФСБ.

"Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области в отношении сотрудника регионального управления МЧС возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — говорится в сообщении.

Ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательств вины подследственного, уточняется в сообщении.