СК завершил расследование дела о гибели ребенка в цистерне на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела о гибели девочки в сточной цистерне на Камчатке, в которой обвиняется генеральный директор предприятия, оказывающего коммунальные услуги, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее ведомство информировало, что 15 мая в селе Крутоберегово Усть-Камчатского района в сточной цистерне в 30 метрах от дома было обнаружено тело девочки 2012 года рождения. По версии следствия, ребёнок погиб из-за того, что сотрудники компании "Коммунэнерго УК МР" при ремонтных работах на участке возле дома №1 на улице Аэрофлотская не закрепили должным образом крышку на горловине сточной цистерны.

"В результате оказания не соответствующих требованиям безопасности услуг цистерна, присыпанная снегом, что исключало возможность ее обнаружения, находилась в свободном для посещения жителями дома месте с открытой горловиной, в которую 15 мая 2018 года в дневное время во время прогулки провалилась 5-летняя жительница дома, в результате чего девочка скончалась от утопления", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая не организовала изоляцию сточной цистерны от посторонних и не обеспечила ее горловину запорным устройством.

Уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей" направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.