В Крыму восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, произошедшего в пятницу утром под Феодосией, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по республике Крым.

"ДТП с участием не рейсового микроавтобуса и автомобиля "Нива" произошло около шести утра в пятницу на трассе Керчь-Симферополь, в районе поселка Приморский (под Феодосией). В результате ДТП пострадало восемь человек", — сообщили в МВД.

Травмированные люди доставлены в лечебные учреждения, им оказывается помощь. На месте ДТП работает полиция, по предварительным данным, "Нива" выехала на полосу встречного движения.

В среду, 25 июля, в районе поселка Приморский на трассе Керчь-Симферополь произошло два ДТП, в которых погибло два и пострадало пять человек.