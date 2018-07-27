В Красноярске поймали пьяным водителя междугороднего рейса

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Сотрудники ДПС задержали в Красноярске водителя междугороднего автобуса, который в нетрезвом состоянии собирался везти пассажиров в популярный санаторий, расположенный за 200 километров от краевого центра, сообщает краевой главк МВД.

По данным главка, сотрудники ГИБДД остановили автобус, следовавший в "Загорье", в районе предмостной площади.

"Во время проверки документов сотрудники заметили, что у 50-летнего мужчины, находящегося за рулем, имеются признаки алкогольного опьянения. В это время в автобусе находились пассажиры. Освидетельствование с помощью прибора алкотестер подтвердило состояние опьянения водителя 0,24 мг/литр выдыхаемого воздуха", — говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, водитель пояснил, что перепутал бутылки и случайно выпил слабоалкогольный напиток. Пассажиры пересажены в другой автобус и доставлены к месту назначения.

В отношении нарушителя составлен административный материал по статье 12.8. ч.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Водителю грозит лишение специального права управления на срок на 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. В отношении перевозчика, допустившего водителя на маршрут, идет проверка.