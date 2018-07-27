На Ямале перевернулась моторная лодка, погиб ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июл — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия в Красноселькупском районе ЯНАО, где перевернулась лодка с тремя местными жителями и погиб шестилетний ребенок, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на четверг на протоке Мангуй. По данным следствия, мужчина не справился с управлением моторной лодкой, в которой также находились его малолетний сын, спавший рядом, и товарищ. Все трое в этот момент были без спасательных жилетов.

"На повороте мужчина не справился с управлением и допустил столкновение с берегом. Лодка перевернулась, и все пассажиры оказались в воде. Мужчина неоднократно нырял в воду, спасая людей. Ему удалось вытащить из-под воды своего товарища, который также находился в лодке, но сына он не нашел", — говорится в сообщении.

Тело ребенка пока не обнаружено, ведутся поиски. В ведомстве уточнили, что взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи со случившимся проводится доследственная проверка.