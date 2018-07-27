В Кабардино-Балкарии Mercedes столкнулся с автобусом "Москва-Нальчик"

НАЛЬЧИК, 27 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще семеро, по предварительным данным, доставлены в больницу в результате столкновения автомобиля Mercedes с автобусом на федеральной автодороге "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в региональном МВД.

"Утром в пятницу на трассе "Кавказ" между селениями Куба и Куба-Таба женщина, находившаяся за рулем Mercedes, по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом TETRA, следовавшим по маршруту Москва-Нальчик", — сказал собеседник агентства.

В результате ДТП на месте происшествия погиб один человек, еще семеро были доставлены в больницу. "Предварительно, погибшая — водитель Mercedes. В автобусе находилось 30 человек", — добавили в МВД.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства аварии.