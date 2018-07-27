На Алтае осудили "выбивавших" признания полицейских

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бывший заместитель начальника и оперуполномоченный отделения полиции по Третьяковскому району МО МВД России "Змеиногорский" получили семь и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий в 2015 году, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 36-летнему бывшему заместителю начальника и 33-летнему оперуполномоченному отделения полиции по Третьяковскому району МО МВД России "Змеиногорский". Они признаны виновными в совершении преступлений "Превышение должностных полномочий", — говорится в сообщении
Добавляется, что в ходе предварительного следствия полицейские своей вины не признали.
"Суд назначил бывшим полицейским наказание в виде семи и шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил их специальных званий, а также права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года", — уточняется в сообщении.