В Уфе арестовали исполнителей и заказчика убийства топ-менеджера

УФА, 26 июл — РИА Новости. Суд в Уфе удовлетворил ходатайство следствия, арестовав четырех исполнителей и организатора убийства одного из руководителей уфимского моторостроительного объединения, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Башкирии.

В полицию 20 июля поступило сообщение об исчезновении 57-летнего заместителя коммерческого директора Уфимского мотостроительного объединения (УМПО). Тело мужчины со следами насильственной смерти было найдено под мостом в районе железнодорожного вокзала Уфы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и похищении человека. Полиция задержала четырех подозреваемых в убийстве, которые на допросе сказали следователям имя организатора преступления. Задержанные так же сообщили следователям, что убили мужчину на подземной парковке собственного дома, после чего вывезли его тело.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении всех пятерых задержанных.

"Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия, избрав меру пресечения всем задержанным – исполнителям и организатору убийства в виде ареста на два месяца. Задержанные арестованы в зале суда", — сообщил РИА Новости представитель СК РФ по республике.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, заказчиком убийства является начальник убитого. СК РФ по Башкирии не комментирует имя подозреваемого.