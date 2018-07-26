В Уфе арестовали исполнителей и заказчика убийства топ-менеджера

УФА, 26 июл — РИА Новости. Суд в Уфе удовлетворил ходатайство следствия, арестовав четырех исполнителей и организатора убийства одного из руководителей уфимского моторостроительного объединения, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Башкирии.
Следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении всех пятерых задержанных.
"Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия, избрав меру пресечения всем задержанным – исполнителям и организатору убийства в виде ареста на два месяца. Задержанные арестованы в зале суда", — сообщил РИА Новости представитель СК РФ по республике.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, заказчиком убийства является начальник убитого. СК РФ по Башкирии не комментирует имя подозреваемого.