Суд признал законным дело против главы Серпуховского района

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела против главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд отклонил жалобу адвоката на действия следствия", — сказали в пресс-службе.

Дело в отношении Шестуна возбуждено СК РФ по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Тяжкие последствия заключаются в том, что Шестун в 2008–2014 годах, по версии следствия, необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей.