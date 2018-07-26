Глава НПО Лавочкина объяснил, почему потратил на юристов 330 млн рублей

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский заявил, что действительно заплатил 330 миллионов рублей адвокатам, но зато они сэкономили предприятию почти 5 миллиардов рублей.

Следствие считает, что Лемешевский заключил с адвокатским бюро соглашение и выплатил им более 330 миллионов рублей за якобы успешно выигранные споры, хотя на самом деле адвокаты не участвовали в заседаниях, интересы компании представляли штатные юристы.

"Когда я пришел работать в НПО им Лавочкина, к предприятию было подано исков на 5 миллиардов рублей из-за сорванных госконтрактов. Мы обанкротились бы, если бы проиграли хотя бы 1 миллиард", — сказал обвиняемый в Бабушкинском суде Москвы, который рассматривает вопрос о его аресте.

Он пояснил, что принял решение о поиске правовой помощи и остановился на этой адвокатской конторе. "В итоге по всем искам с нас взыскали меньше 10%. Да, я заплатил юристам 330 миллионов, но сколько они нам сэкономили! Таких показателей ни у кого из предприятий Роскосмоса нет. А теперь Роскосмос проиграл в суде и предъявляет нам иск по уголовному делу", — сказал Лемешевский, объясняя свое увольнение.

Уголовное дело в отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. Генеральный директор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) подал заявление об увольнении с должности, ранее подтвердил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. Исполняющим обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.