В Иркутской области арестовали мужчину, напавшего с ножом на врача

ИРКУТСК, 26 июл – РИА Новости. Житель Нижнеудинска, напавший с ножом на врача поликлиники, взят под стражу, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что житель Нижнеудинска ранил ножом в кабинете поликлиники врача-отоларинголога. В результате происшествия пострадала также старшая медицинская сестра. По данному факту заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

"В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следователями СКР назначен ряд судебных экспертиз, в том числе, психолого-психиатрическая", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что врачу причинены резаные ранения головы и грудной клетки. Медсестра получила резаные раны рук и тела, когда пыталась защитить свою коллегу. Пострадавшим оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

Как пояснил на допросе задержанный, преступление он планировал заранее, оставшись недовольным некачественной, на его взгляд, работой врачей.