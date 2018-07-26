В Новокузнецке возбудили уголовное дело после ДТП со "скорой"

КЕМЕРОВО, 26 июл — РИА Новости. Следователь управления МВД по Новокузнецку возбудил уголовное дело после ДТП с участием трёх автомобилей, в том числе машины скорой помощи, в результате которого погиб врач и четыре человека получили травмы, сообщает главк полиции по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что авария произошла в ночь на воскресенье на проспекте Бардина. По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль скорой помощи "УАЗ", который после этого выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat.

"В Новокузнецке по факту смертельного ДТП с участием автомобиля скорой помощи возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В результате ДТП погиб врач скорой помощи. Еще четыре человека — водители и пассажиры Volkswagen и "УАЗ" — получили травмы различной степени тяжести", — сообщили в ГУМВД.

Как уточнили в ведомстве, все участники ДТП к моменту прибытия сотрудников полиции находились на месте происшествия. Водителей транспортных средств опросили, за исключением управлявшего каретой скорой помощи, который, по данным полиции, находится в бессознательном состоянии.

Для выяснения всех обстоятельств автоаварии назначен ряд судебных медицинских и криминалистических экспертиз, включая автотехническую, добавили в главке.