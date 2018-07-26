В Крыму возбудили дело против двух подростков, издевавшихся над ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на двух подростков, издевавшихся над малолетним мальчиком в поселке Гвардейское Симферопольского района, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

"По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, двое подростков на территории детского сада в поселке Гвардейское, угрожая применением насилия, заставили полностью раздеться малолетнего мальчика, после чего начали над ним издеваться, снимая все на свой мобильный телефон.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента.