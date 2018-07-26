Сотрудника калининградской колонии подозревают в избиении заключенного

КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Сотрудник исправительной колонии в Калининградской области подозреваются в превышении должностных полномочий: избиении заключенного, сообщили журналистам в следственном управлении СК России по региону.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в марте 2018 года в отношении 37-летнего сотрудника ФКУ ИК-9 УФСИН России по Калининградской области. Подозреваемый, занимающий должность заместителя начальника отдела безопасности исправительного учреждения, подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия", — говорится в сообщении.
Решение о возбуждении уголовного дела было принято следствием на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками калининградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области.
Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет.