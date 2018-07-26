В Марий Эл автомобиль сбил пешехода, трое погибли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Волжском районе республики Марий Эл, где автомобиль сбил пешехода и врезался в здание, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

Инцидент произошел в поселке Помары Волжского района утром в четверг. У одного из домов по улице Копцева машина совершила наезд на пешехода, после чего врезалась в здание.

"В результате ДТП, по предварительным данным, погибли три человека. На место выехали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники полиции", — говорится в сообщении.