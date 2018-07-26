Суд заключил экс-замгубернатора Курганской области под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест бывшего заместителя губернатора-директора департамента экономического развития Курганской области Сергея Чебыкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Кургана Наталья Иванищева.

По ее данным, в четверг в городской суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Сергея Чебыкина. В материалах следствия указывается, что Чебыкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщала она.

"Суд рассмотрел ходатайство следователя регионального УФСБ России об избрании меры пресечения в отношении Чебыкина в виде домашнего ареста, ходатайство судом удовлетворено", — сказал она.

Она уточнила, что Чебыкин будет находиться под домашним арестом до 23 сентября.

Иванищева добавила, что обвиняемому установлены ограничения, в том числе ему нельзя выходить за пределы помещения, где он проживает, запрещается использовать средства связи и интернет для общения с некоторыми гражданами, но можно использовать телефон для вызова оперативных служб и общения с контролирующими органами.

В пресс-службе губернатора региона ранее сообщали, что Чебыкин подал заявление об увольнении по собственному желанию, не уточняя, когда это было сделано.

Ранее местный портал "Область45" сообщил, что во вторник в кабинете Чебыкина прошли обыски. Также СМИ уточнило, что причиной увольнения чиновника могла стать резкая критика со стороны полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова.

По данным пресс-службы губернатора Курганской области, в июле Цуканов провел в Кургане совещание, посвященное социально-экономическому развитию региона. Он отметил улучшение инвестклимата, стремление снизить госдолг, но все же попросил уделять больше внимания контролю за своевременной выплатой заработной платы на предприятиях, где с этим существуют сложности. Цуканов назвал свой доклад "серьезным, критичным, на первый взгляд", добавив, что не ставил задачу говорить только о приятных показателях, нужно подвести определенный результат, понять самые острые болевые точки.