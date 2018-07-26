В Йошкар-Оле на малярном цехе вспыхнул пожар

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Производственное здание горит в Йошкар-Оле на площади в несколько сотен квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Республике Марий Эл.

Информация о возгорании малярного цеха в промышленной зоне Йошкар-Олы поступила в МЧС в четверг в 12.30 мск.

"Горит крыша малярного цеха на площади в несколько сотен квадратных метров. На месте работают подразделения нескольких городских пожарных частей. Они вскрывают крышу здания, чтобы тушить пожар внутри. Много времени потребуется на то, чтобы как следует пролить горящее здание, в котором находятся легковоспламеняющиеся лакокрасочные материалы", — заявили в пресс-служба республиканского управления МЧС.

Собеседник агентства уточнил, что сведений о пострадавших не поступало.