В Хакасии нашли тело туристки с перевернувшегося катамарана

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Спасатели во время облета обнаружили тело одной из двух пропавших туристок, которые были в туристической группе, перевернувшейся на катамаране на реке Она в Хакасии, сообщает МЧС республики.

Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы и Пензы, шли незарегистрированным маршрутом. Для проведения поисковых работ в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 с группой спасателей. В СК республики сообщили, что найдено тело одного из туристов. По данному факту проводится проверка. В результате опрокидывания катамарана выплыть на берег удалось одному мужчине. Еще один мужчина с двумя детьми спаслись самостоятельно.

"Одна из туристок, которая сплавлялась по реке Она в Таштыпском районе Хакасии, найдена погибшей. Вторая туристка из этой группы числится пропавшей без вести. Сегодня с помощью вертолетного облета была обнаружена погибшая женщина", — сообщили в МЧС.

Пропавшую без вести женщину продолжит искать наземная группировка спасателей с использованием судна на воздушной подушке, добавили в ведомстве.