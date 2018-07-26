В Хакасии нашли тело туристки с перевернувшегося катамарана

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Спасатели во время облета обнаружили тело одной из двух пропавших туристок, которые были в туристической группе, перевернувшейся на катамаране на реке Она в Хакасии, сообщает МЧС республики.
"Одна из туристок, которая сплавлялась по реке Она в Таштыпском районе Хакасии, найдена погибшей. Вторая туристка из этой группы числится пропавшей без вести. Сегодня с помощью вертолетного облета была обнаружена погибшая женщина", — сообщили в МЧС.
Пропавшую без вести женщину продолжит искать наземная группировка спасателей с использованием судна на воздушной подушке, добавили в ведомстве.