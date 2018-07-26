Экстрадированному из Словакии члену банды Басаева предъявили обвинение

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экстрадированному из Словакии член банды Басаева Аслан Яндиев предъявили обвинение во Владикавказе, куда его ранее этапировали, сообщается на сайте СК РФ.

"Семнадцатого июля 2018 года Яндиева экстрадировали в Россию и этапировали во Владикавказ к месту проведения следственных действий, где ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях, и он заключен под стражу", — говорится в сообщении.

Ранее в четверг адвокат Яндиева Андрей Сабинин сообщил РИА Новости, что его подзащитный этапирован во Владикавказ и сейчас находится в СИЗО ФСБ, где "ждет предварительного следствия".

Яндиев обвиняется в совершении преступлений по статьям "Бандитизм", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Террористический акт", "Покушение на террористический акт", "Покушение на убийство двух или более лиц" и "Убийство двух или более лиц".

Ранее ФСБ сообщила об экстрадиции из Словакии в Россию Аслана Яндиева, причастного к серии резонансных терактов во Владикавказе 2006 года. Скрываясь от уголовного преследования, в 2010 году Яндиев выехал за рубеж по поддельным документам и предпринимал попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств, уточняется в сообщении. В 2011 году он был задержан в Словакии.

Представленные доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили судебным органам Словакии вынести окончательное решение об экстрадиции Яндиева. Как заявлял член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР), экстрадиция члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева из Словакии в Россию подчеркивает системную работу спецслужб России в борьбе с терроризмом в сотрудничестве с другими странами.

По данным следствия, с 25 декабря 2005 по 21 июля 2006 года обвиняемый совместно с другими участниками банды обстрелял подстанцию "Владикавказ-2" на северной окраине поселка Заводского под Владикавказом реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 с использованием часовых механизмов. В результате обстрела никто не пострадал. Также 2 февраля 2006 года Яндиев в составе банды устроил взрыв у входа в клуб игровых автоматов "Игросервис" во Владикавказе, где находилось более 15 человек, никто не пострадал.

В этот же день бандиты произвели подрыв аналогичного взрывного устройства, заложенного на внешней стороне подоконника помещения клуба игровых автоматов "Честная игра" на первом этаже дома по улице Куйбышева в городе Владикавказе, где в это время находилось более 30 человек. Второе устройство было взорвано через минуту на тротуаре у выхода из клуба. В результате взрывов погибли три человека, здоровью 25 человек причинен вред различной степени тяжести, 14 — причинены телесные повреждения, квалифицируемые как не причинившие вреда здоровью.

Помимо этого, члены банды с целью устрашения населения взорвали три самодельных устройства на территории Владикавказа и Пригородного района Республики Северная Осетия — Алания, в результате взрывов никто не пострадал.