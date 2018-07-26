В Туапсе турист погиб от удара молнии во время купания в море

СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Турист, приехавший на отдых в Туапсе вместе с семьей из Пензенской области, погиб от удара молнии во время купания в море, сообщает следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, 39-летний мужчина приехал в Туапсе вместе с семьей из Пензенской области на отдых. Вечером 25 июля во время нахождения в море его поразило ударом молнии, в связи с чем он не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Обнаружив погибшего, родственники обратились в правоохранительные органы", — говорится в сообщении регионального управления.

Отмечается, что по данному факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, организовано проведение доследственной проверки, по окончании которой будет принято процессуальное решение.