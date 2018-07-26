СК завел дело после артобстрела украинских силовиков в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (241)

Представители наблюдательной группы СЦКК Горловка собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

Представители наблюдательной группы СЦКК Горловка собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следственный комитет России завел еще одно дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны после артиллерийского обстрела Докучаевска в Донбассе украинскими силовиками, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, 23 июля украинские силовики провели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске. В результате этого 30-летняя мирная жительница получила осколочные ранения.

"В связи с этим главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала она.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц.