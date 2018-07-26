Жителя Подмосковья осудили за сексуальную переписку с 14 девочками

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мужчина, который вел сексуальную переписку с 14 несовершеннолетними девочками, получил 19 лет колонии строгого режима, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему Игорю Люкину. Он признан виновным в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности малолетних… Приговором суда Люкину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и 1 год ограничения свободы", — сказала Врадий.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2015 по март 2017 года Люкин вел в одной из соцсетей переписку сексуального характера с 14 девочками в возрасте от 9 до 16 лет из разных регионов России. Мужчина предлагал им за деньги прислать ему интимные фотографии, после чего шантажировал детей и принуждал продолжать с ним общение. Мужчина угрожал отправить фотографии друзьям девочек.