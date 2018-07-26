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Происшествия

Ущерб по делу об афере в НПО имени Лавочкина составил 330 миллионов рублей

Сюжет:
Обыски в "Роскосмосе" (25)
(обновлено: 13:03 26.07.2018)
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковНПО им. Лавочкина. Архивное фотоНПО им. Лавочкина. Архивное фото
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ущерб по делу об афере в АО "Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина" составил 330 миллионов рублей, сообщается на сайте СК.

Сотрудник охраны в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. 20 июля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Гиперзвуковой "слив" за рубеж: в "Роскосмосе" ищут шпионов
Гендиректора НПО Сергея Лемешевского — депутата Мособлдумы, руководителя дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерину Аверьянову и председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

"(Речь идет о. — Прим. ред.) хищении денежных средств государственной корпорации "Роскосмос" путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в НПО имени Лавочкина, а также дома у Лемешевского и Аверьяновой прошли обыски, подозреваемые задержаны.

Третьяков скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Роскосмос проведет проверку всех руководителей предприятий отрасли
Дело возбудили еще в пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаше.

В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте обвиняемых. Всем им грозит до десяти лет колонии.

На фоне происходящего в "Роскосмосе" заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли.

Ситуация вокруг ЦНИИмаша

В пятницу в ЦНИИмаше — головном исследовательском институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО.

Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока не ясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.

Проходная в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ФСБ не стала связывать дело о госизмене с руководством ЦНИИмаша
В понедельник в "Роскосмосе" уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаше касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.

Эксперты отмечают повышенный интерес западных стран к российским разработкам. Так, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что российские действующие вооружения фактически обнуляют перспективные разработки, которые западные партнеры только планируют внедрять. Это, по его словам, объясняет "панику и отчаянно-небрежную работу разведки".

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