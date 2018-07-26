Экстрадированного из Словакии Яндиева этапировали во Владикавказ

ПЯТИГОРСК, 26 июл — РИА Новости. Экстрадированный из Словакии член банды Шамиля Басаева Аслан Яндиев, причастный к серии терактов в Северной Осетии, этапирован во Владикавказ, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Сабинин.

"Он этапирован во Владикавказ, его привезли еще в субботу, он находится в СИЗО ФСБ, дальше его ждет предварительное следствие", — сказал собеседник агентства.

Ранее ФСБ сообщила об экстрадиции из Словакии в Россию Аслана Яндиева, причастного к серии резонансных терактов во Владикавказе 2006 года. Скрываясь от уголовного преследования, в 2010 году Яндиев выехал за рубеж по поддельным документам и предпринимал попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств, уточняется в сообщении. В 2011 году он был задержан в Словакии.

По данным следствия, с 25 декабря 2005 по 21 июля 2006 года обвиняемый совместно с другими участниками банды обстрелял подстанцию "Владикавказ-2" на северной окраине поселка Заводского под Владикавказом реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 с использованием часовых механизмов. В результате обстрела никто не пострадал. Также 2 февраля 2006 года Яндиев в составе банды устроил взрыв у входа в клуб игровых автоматов "Игросервис" во Владикавказе, где находилось более 15 человек, никто не пострадал.

В этот же день бандиты произвели подрыв аналогичного взрывного устройства, заложенного на внешней стороне подоконника помещения клуба игровых автоматов "Честная игра" на первом этаже дома по улице Куйбышева в городе Владикавказе, где в это время находилось более 30 человек. Второе устройство было взорвано через минуту на тротуаре у выхода из клуба. В результате взрывов погибли три человека, здоровью 25 человек причинен вред различной степени тяжести, 14 — причинены телесные повреждения, квалифицируемые как не причинившие вреда здоровью.

Помимо этого, члены банды с целью устрашения населения взорвали три самодельных устройства на территории Владикавказа и Пригородного района Республики Северная Осетия — Алания, в результате взрывов никто не пострадал.