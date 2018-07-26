Мосгорсуд снял арест с ценных бумаг гражданской жены полковника Захарченко

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Мосгорсуд снял арест с ценных бумаг, принадлежащих гражданской жене полковника Дмитрия Захарченко Марине Семыниной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Мещанского суда отменить, прекратить арест ценных бумаг, находящихся в банке на счету Семыниной", — огласила решение судья Мария Довженко.

В конце июня Мещанский суд Москвы до 8 октября 2018 года арестовал около 200 ценных бумаг, которыми владела Семынина. Их общая стоимость была оценена в 200 тысяч долларов.

Тем не менее, как пояснил адвокат Захарченко Александр Горбатенко, принадлежащие Семыниной ценные бумаги всё ещё остаются недоступными, так как арест на них ранее был наложен не только Мещанским, но и Пресненским судом. По словам защитника, жалоба на аналогичное решение Пресненского суда будет рассмотрена судом апелляционной инстанции в ближайшее время.

По данным следствия, ценные бумаги были приобретены на деньги, полученные преступным путем. Кроме того, следствием было установлено, что у безработной Семыниной не могло быть средств для покупки этих ценных бумаг. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы следователь не согласился с доводами стороны защиты и заявил, что постановление Мещанского суда следует считать законным.

Адвокат Горбатенко в свою очередь отметил, что стоимость арестованного имущества и денежных средств полковника и Семыниной многократно превышает вменяемый мужчине установленный преступный доход, что противоречит закону. Защитник попросил суд отменить постановление суда первой инстанции и снять арест с ценных бумаг гражданской жены обвиняемого.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД РФ борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.

Ранее о завершении расследования дела Захарченко, обвиняемого во взятках и воспрепятствовании предварительному следствию, сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее данным, в 2014 году Захарченко и его соучастник — сотрудник правоохранительных органов — для получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов США.

Петренко добавила, что в 2015 году Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.

Петренко также сообщала, что в 2016 году Захарченко, используя служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.