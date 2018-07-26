В Нижегородской области члену банды, похитившей картину, вынесли приговор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в участии в банде, кражах, грабежах и разбойных нападениях, проведет 8,5 лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Судом установлено, что нижегородец входил в банду из шести человек, совершавшую тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей в период с сентября 2012-го по май 2016 года. Банда нападала на ломбарды, банки, офисы. Так, злоумышленник участвовал в открытом хищении имеющей особую культурно-историческую ценность картины "Лес. Ели" художника Шишкина из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области. С подельниками он совершил разбойное нападение на инкассаторов в Нижнем Новгороде, в результате которого они завладели более 60 миллионами рублей, принадлежащих фирме. Общий ущерб от преступной деятельности банды составил около 200 миллионов рублей.

"Дело рассмотрено в особом порядке, так как с нижегородцем заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе следствия он изобличил других соучастников, рассказал об эпизодах преступной деятельности, ранее не известных правоохранительным органам. Суд назначил участнику банды наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении остальных участников преступного сообщества в настоящее время рассматривается в областном суде.