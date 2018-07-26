Полицейский был за рулем BMW, столкнувшегося с микроавтобусом на Кубани

КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Полицейский находился за рулем автомобиля BMW, который на Кубани на встречке столкнулся с пассажирской "Газелью", в результате чего погибли четыре человека, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в Крымском районе в 04.20 мск в четверг, погибли четыре человека, пятеро с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, еще семь обратились за медицинской помощью.

"Следственный отдел по Крымскому району краевого управления СК РФ проводит доследственную проверку по сообщению о ДТП, в результате которого погибло четыре человека… По предварительным данным, BMW, за рулем которого находился сотрудник отдела МВД России по Крымскому району, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом, перевозившем людей на полевые работы", — сообщает СУСК.

По данным следователей, в результате ДТП оба водителя и двое пассажиров "Газели" погибли на месте, остальные пассажиры микроавтобуса доставлены в больницу. В настоящее время следователь и криминалист работают на месте происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств аварии. По результатам будет принято процессуальное решение, добавляет следственное управление.