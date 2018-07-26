Сторонник радикального ислама получил во Владимире 2,5 года колонии

ВОРОНЕЖ, 26 июл — РИА Новости. Суд во Владимире приговорил приезжего из одной из соседних стран к двум с половиной годам колонии за призывы к терроризму в интернете, сообщает в четверг прокуратура области.

В отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья, 1991 года рождения, было возбуждено дело по статье "публичное оправдание терроризма посредством интернета". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. По данным прокуратуры, в середине 2017 года подсудимый прибыл в Москву для трудоустройства и стал активным пользователем интернета.

"Злоумышленник знакомился с информацией экстремистского и террористического характера, под ее влиянием стал разделять идеи радикального ислама и нетерпимость к другим религиям. В сентябре 2017 года злоумышленник разместил в сети интернет в публичном доступе аудиозапись с собственными высказываниями (выступлением), содержащим призывы к участию в террористической деятельности, тем самым признав идеологию и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", — говорится в сообщении.

Вину свою он признал полностью.

"Суд назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также осужденному запрещено администрирование сайтов и блогов в сети интернет сроком на 2 года", — сообщает прокуратура.

Приговор вступил в законную силу.