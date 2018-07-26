В Перми на химпредприятии загорелся нефтяной растворитель

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Нефтяной растворитель загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на химическом предприятии в Перми, на место ЧП направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"После пожара на резервуаре объемом восемь кубометров произошел разлив растворителя с последующим возгоранием на площади 400 квадратных метров на территории ООО "ПКФ Нефтехимик" по адресу: улица Щигровская, 13", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Тушение пожара проводится по повышенному номеру сложности. На место ЧП уже прибыла мобильная лаборатория Роспотребнадзора для мониторинга предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара. Обстоятельства произошедшего выясняются.