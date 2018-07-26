Бывшему замглавы МЧС Шлякову предъявили обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Бывшему первому замглавы МЧС РФ генерал-полковнику Сергею Шлякову предъявлено обвинение в мошенничестве, виновным он себя не считает, сообщил РИА Новости в четверг его адвокат Руслан Коблев.

"Он не признает вину. Мы надеемся, что следствие разберется, он сам является случайной жертвой преступления", — сказал защитник.

По статье "Мошенничество в особо крупном размере" Шлякову грозит до 10 лет колонии.

По данным "Коммерсанта", следствие считает, что генерал вместе с несколькими подельниками стал участником крупной аферы: якобы за крупное вознаграждение они предлагали бывшему чиновнику получить должность губернатора Ярославской области.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.