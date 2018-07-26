В Хакасии нашли точное место на реке, где перевернулся катамаран

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Спасатели определили точное место на реке Она в Хакасии, где перевернулся катамаран с туристами, сообщает МЧС республики.

Ранее в МЧС сообщили, что на реке Она опрокинулся катамаран с группой из шести человек. Все они из Москвы и Пензы, шли незарегистрированным маршрутом. Для проведения поисковых работ в районе ЧП планируется вылет вертолета Ми-8 с группой спасателей. В СК республики сообщили, что найдено тело одного из туристов. По данному факту проводится проверка. Выплыть на берег удалось одному мужчине, еще один мужчина с двумя детьми спаслись самостоятельно. Судьба двух женщин неизвестна.

"Точка, где перевернулся катамаран с туристами, спасателям известна. Оттуда и начнется авиаразведка. У специалистов имеется связь с наземной группировкой, при необходимости в любой момент можно взять спасателей с земли и доставить к месту поисков", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в районе поисков налаживается погода, Ми-8 готовится подключиться к поискам пропавших туристов.