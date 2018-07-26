В Тюменской области в ДТП погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Двое взрослых и маленький ребенок погибли при столкновении двух легковых автомобилей с фурой на трассе Тюмень – Омск, сообщает в четверг Госавтоинспекция Тюменской области.

По данным ГИБДД, авария произошла в среду около 19:00 (17:00 мск) на 212-м километре автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском районе. По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail, выполняя обгон тягача MAN с полуприцепом, не успел его закончить и столкнулся с попутным Nissan Bluebird, после чего обе иномарки врезались во встречный грузовик.

"В результате происшествия погибли проживавшие в Ишиме 59-летний водитель и пассажиры Nissan Bluebird 58-летняя женщина и 11-месячная девочка. Шестидесятилетний водитель автомобиля Nissan X-Trail, житель города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, и водитель грузового автомобиля травм не получили", – говорится в сообщении регионального главка ГИБДД.