Россиянин пытался вывезти из Приморья в Китай краснокнижные дериваты

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Пограничники задержали у россиянина трепанг, женьшень и рог сайгака, которые он пытался незаконно вывезти из Приморья в Китай, сообщает краевое пограничное управление ФСБ России.

"В пункте пропуска "Пограничный-автодорожный" в кабине автомашины, следующей на выезд из России в Китай, пограничники обнаружили 10 свертков с сушеным трепангом общим весом 20 килограммов и сверток с 56 корнями краснокнижного женьшеня. За сиденьем водителя был спрятан один рог сайгака", — говорится в сообщении.

По словам 63-летнего водителя, трепанг и корень женьшеня его попросил перевезти через границу иностранец, пообещав за это заплатить, а рог животного он купил на одном из рынков Уссурийска для изготовления сувенира.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".