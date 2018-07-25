В Кизлярском районе Дагестана восемь человек пострадали в ДТП

МАХАЧКАЛА, 25 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали в результате ДТП в Кизлярском районе Дагестана, среди них трое детей, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2111 и его пассажир, а также водитель ВАЗ-2199 и пятеро его пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних детей, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу города Кизляр", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работает оперативно-следственная группа полиции. По факту ДТП проводится проверка.