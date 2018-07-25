СК возбудил дело в отношении замначальника самарского главка Росгвардии

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замначальника главного управления Росгвардии по Самарской области, который подозревается в получении взятки в 400 тысяч рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил РИА новости, что сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки был задержан заместитель начальника главного управления Росгвардии по Самарской области — начальник центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля самарского главка Росгвардии Дмитрий Сазонов. Операция проводилась во взаимодействии с собственной безопасностью Росгвардии. Он добавил, что о задержании доложили главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ генералу Виктору Золотову.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области, подозреваемого в совершении преступления… "получение взятки в крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с апреля по июль подозреваемый в несколько приемов получил от гражданина взятку 100 тысяч рублей, а всего на общую сумму 400 тысяч рублей, за способствование незаконному бездействию – непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации, в случае выявления нарушений в их деятельности. Подозреваемый был задержан 25 июля сотрудниками УФСБ России по Самарской области после получения очередной части взятки в 100 тысяч рублей.

В настоящее время расследование продолжается, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.