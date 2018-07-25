Сотрудника брянской колонии, в которой погиб заключенный, взяли под стражу

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Суд заключил под стражу сотрудника брянской колонии, обвиняемого в причастности к гибели заключенного, который умер во время издевательств, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

Сотрудник ФСИН, по данным следствия, обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, с причинением тяжких последствий, а также в совершении убийства.

На фоне скандала с избиением заключенного в Ярославле стало известно, что в минувшее воскресенье умер осужденный в брянской колонии. Позже региональный главк СК РФ сообщил о задержании заместителя дежурного помощника начальника колонии, который подозревается в насилии к заключенному, в результате которого тот скончался. ФСИН объявила о создании по всей России специальных комиссий по проверке всех случаев применения насилия к заключенным за прошедший год.

По версии СУСК, сотрудник ИК-6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии. Обстоятельства смерти потерпевшего стали известны благодаря судебно-медицинской экспертизе.