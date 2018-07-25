Источник сообщил о задержании бывшего замглавы МЧС Шлякова

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Правоохранители задержали бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова после обысков на даче в Московской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Задержан после обыска на даче в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.

Шляков — самый высокопоставленный российский генерал, задержанный по уголовному делу за последние годы. За это время на скамье подсудимых оказывался лишь один генерал-полковник — бывший главком Сухопутных войск России Владимир Чиркин, который по итогам длительного процесса избежал реального срока и был лишь оштрафован на 90 тысяч рублей.

Уголовное дело касалось получения 450 тысяч рублей от майора запаса за помощь в получении однокомнатной квартиры, которая и так полагалась ему по закону. Чиркин категорически не признавал себя виновным и заявлял, что посредники обманули бывшего военного и вымогали у него деньги, прикрываясь именем генерала.

В 1986 году Шляков закончил с отличием Военную академию бронетанковых войск, квалификация — офицер по управлению боевыми действиями, а в 2002 году — Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и начальник штаба миротворческого контингента на территории Южной Осетии.

В 1999 году руководил группой по координации вопросов оказания гуманитарной помощи населению Югославии, а в 2008 году был заместителем руководителя регионального оперативного штаба по ликвидации последствий вооруженного конфликта на территории Южной Осетии. В феврале 2009 года возглавил Академию гражданской защиты МЧС России в подмосковном Новогорске. Кандидат наук.

С 2012 по 2013 год — заместитель главы МЧС России, с 1 августа 2013 по 30 сентября 2015 года — первый заместитель главы министерства.