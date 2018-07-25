МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил все поданные кассационные жалобы на конфискацию имущества полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судья отказалась передавать на рассмотрение в президиум последние три жалобы, поданные на это решение", — сказали в пресс-службе.

Всего полковником и его родственниками было подано 11 жалоб, ранее сообщалось о восьми решениях, теперь суд изучил три последние и не нашел оснований для их рассмотрения в президиуме.

Между тем все это имущество — более 9 миллиардов в рублевом эквиваленте, в том числе знаменитые горы денег из квартиры сестры полковника — сейчас уже перечислено в государственный бюджет.

Никулинский суд Москвы еще 1 декабря по иску Генпрокуратуры решил обратить в доход государства деньги и недвижимость полковника и его близких. Речь идет не только о наличности почти на 9 миллиардов рублей, но и о множестве квартир, машино-мест и элитных автомобилей.

Намерение изъять имущество до приговора по делу о коррупции адвокаты Захарченко называли "правовым беспределом".

На какие цели будут потрачены деньги, изъятые у полковника, сказать нельзя, поскольку деньги, поступающие в российскую казну, "не окрашиваются". Все обязательства бюджета финансируются с единого счета Федерального казначейства.