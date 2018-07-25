Дело о пожаре в частном пансионате "Жемчужина" в Красноярске передали в суд

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Дело в отношении владелицы пансионата "Жемчужина" в Красноярске, в котором произошел пожар в августе 2017 года с тремя погибшими, направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Крупное ЧП в частном доме престарелых произошло в Красноярске в конце августа прошлого года. Пожар в пансионате "Жемчужина" начался в микрорайоне Покровка днем 28 августа и распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Три человека погибли, одна женщина пострадала. Частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.

По версии следствия, женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, приобрела в Красноярске трехэтажный коттедж и сделала в нем внутреннюю перепланировку для использования в качестве дома для престарелых и инвалидов. Дом находился в непосредственной близости от бани на соседнем участке, в нарушение требований правил пожарной безопасности дом не имел автоматической сигнализации и оповещения о пожаре, запасных выходов на втором и третьем этажах.

Следователи установили, что в течение 2016 — 2017 годов женщина оказывала в неприспособленном для этого помещении платные услуги стационарного социального обслуживания по уходу за лицами преклонного возраста и инвалидами.

"Она обвиняется в совершении преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.