В Ивановской области автобус столкнулся с трактором, трое пострадали

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении междугороднего автобуса с трактором в Ивановской области, сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла 25 июля 2018 года около 15.00 мск на 179 километре автодороги Ростов — Иваново — Нижний Новгород в Шуйском районе.

"Возле деревни Афанасьевское 43-летний водитель пассажирского автобуса марки Volkswagen совершил столкновение с трактором Volvo. Автобус перевозил пассажиров из Нижнего Новгорода в Иваново. В его салоне на момент аварии находились 5 человек", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. По данным УМВД, трактор был задействован в дорожных работах на этом участке дороги.

"По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. Мужчина получил травму носа. Женщина 1997 года рождения травму челюсти. И ещё одна женщина рассечение надбровной дуги", — сообщает полиция. По ее информации, пострадавшие госпитализированы в районную больницу.

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