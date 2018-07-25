В Ивановской области автобус столкнулся с трактором, трое пострадали

ВОРОНЕЖ, 25 июл — РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении междугороднего автобуса с трактором в Ивановской области, сообщает управление МВД по региону.
"Возле деревни Афанасьевское 43-летний водитель пассажирского автобуса марки Volkswagen совершил столкновение с трактором Volvo. Автобус перевозил пассажиров из Нижнего Новгорода в Иваново. В его салоне на момент аварии находились 5 человек", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. По данным УМВД, трактор был задействован в дорожных работах на этом участке дороги.
"По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека. Мужчина получил травму носа. Женщина 1997 года рождения травму челюсти. И ещё одна женщина рассечение надбровной дуги", — сообщает полиция. По ее информации, пострадавшие госпитализированы в районную больницу.