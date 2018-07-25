Авиадебоширом, снятым с рейса в Домодедово, занялись следователи

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Следователи начали проверку после того, как пьяный мужчина оказал сопротивление в аэропорту Домодедово при попытке снять его с рейса в Якутск, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские в Домодедово помогли снять с рейса в Якутск нетрезвого мужчину, оказавшего сопротивление охране авиакомпании, он привлечен к административной ответственности.

"Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей… "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте", — говорится в сообщении.