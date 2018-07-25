В Хабаровске восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Электроснабжение потребителей Хабаровска, где в среду без света остались около 80 тысяч человек, восстановлено в полном объеме, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

В среду на Хабаровск обрушился циклон, идут сильные дожди, циклон будет определять погоду в Хабаровском крае в течение двух суток. Ранее в Хабаровских электросетях сообщили, что из-за неполадок в оборудовании были отключены от электроснабжения около 100 тысяч человек.

"В 13:36 (мск) на Хабаровской ТЭЦ-1 котлоагрегат КА-9 и турбогенератор ТГ-7 включены в работу. В 14:04 (мск) всем потребителям, отключенным по ГВО, подано напряжение", — говорится в сообщении.

По уточненным данным Минэнерго, без электроэнергии оставались около 80,4 тысячи человек, а также промышленные предприятия. Мощность отключенных потребителей составила 21,5 МВт.