Суд оштрафовал всех участников акции Pussy Riot за полицейскую форму

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мировой суд оштрафовал за незаконное ношение полицейской формы на 1,5 тысячи рублей продюсера панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова и трех активисток, выбежавших на поле стадиона "Лужники" в финале чемпионата мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости из зала 364-го участка мирового суда.

Первым штраф в 1,5 тысячи рублей судья Светлана Шатрова назначила Верзилову, а затем остальным участницам группы Pussy Riot — Ольге Курачевой, Ольге Пахтусовой и Веронике Никульшиной. Протокол в отношении каждого рассматривался индивидуально, но всех защищал адвокат Николай Васильев.

Помимо штрафа суд постановил изъять у фигурантов полицейскую форму. Никто из них вину не признал, поскольку полицейская форма, по их словам, использовалась как средство художественного образа, так же, как используется в кинематографе и театре. Умысла посягать на институт государственной власти у активистов не было, как и хулиганских побуждений, данные обстоятельства, по словам участников акции, делают их невиновными.

Все четверо признаны виновными в нарушении статьи КоАП о незаконном ношении формы правоохранительных органов.

Ранее суд признал молодых людей виновными по статье КоАП о грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Им было назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и на три года запрещено посещение официальных спортивных соревнований.

Три девушки и молодой человек 15 июля выбежали во втором тайме финального матча чемпионата мира на футбольное поле, с которого были оперативно удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Их отвезли в отдел полиции, где составили протоколы об административных нарушениях.