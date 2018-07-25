Замначальника самарского главка Росгвардии задержали при получении взятки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил РИА Новости о задержании замначальника главного управления Росгвардии по Самарской области при получении взятки.

По словам Хинштейна, сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки задержан заместитель начальника главного управления Росгвардии по Самарской области — начальник центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля самарского главка Росгвардии Дмитрий Сазонов. Операция проводилась во взаимодействии с собственной безопасностью Росгвардии. Он добавил, что о задержании доложили главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ генералу Виктору Золотову.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что "сумма взятки — 100 тысяч рублей". Он также добавил, что Сазонов получил взятку от сотрудника частного охранного предприятия одной из организаций региона за непривлечение к ответственности за нарушения в работе ЧОП.

Комментарием правоохранительных органов региона РИА Новости не располагает.